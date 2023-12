Voeux du Maire 1 place de la Mairie Camoel, 7 janvier 2024, Camoel.

Voeux du Maire Dimanche 7 janvier 2024, 11h00 1 place de la Mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T11:00:00+01:00 – 2024-01-07T13:00:00+01:00

Fin : 2024-01-07T11:00:00+01:00 – 2024-01-07T13:00:00+01:00

La municipalité de Camoël vous présentera ses vœux pour l’année 2024.

1 place de la Mairie Salle ALSH 56130 Camoel Camoel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 00 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.camoel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/voeux-du-maire-camoel.html »}]

CITOYENNETE CONFRENCONTRE