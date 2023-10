Eveil musical et chant 1 Place de la Mairie Burnhaupt-le-Haut, 3 novembre 2023, Burnhaupt-le-Haut.

Burnhaupt-le-Haut,Haut-Rhin

A l’occasion des vacances de la Toussaints, la commune de Burnhaupt-le-Haut vous propose un atelier pour vos petits bouts de chou de 3 à 6 ans. Inscription et paiement sur le lien du site internet www.burnhaupt-le-haut.com. Plus d’informations par mail : oscbburnhaupt@gmail.com ou par téléphone..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 15:00:00. EUR.

1 Place de la Mairie

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est



For the All Saints’ vacation, the commune of Burnhaupt-le-Haut is offering a workshop for your little ones aged 3 to 6. Registration and payment on the website www.burnhaupt-le-haut.com. Further information by e-mail: oscbburnhaupt@gmail.com or by telephone.

Durante las vacaciones de Todos los Santos, Burnhaupt-le-Haut propone un taller para sus pequeños de 3 a 6 años. Inscripción y pago en el sitio web www.burnhaupt-le-haut.com. Más información por correo electrónico: oscbburnhaupt@gmail.com o por teléfono.

Anlässlich der Allerheiligenferien bietet Ihnen die Gemeinde Burnhaupt-le-Haut einen Workshop für Ihre kleinen Lieblinge von 3 bis 6 Jahren an. Anmeldung und Bezahlung über den Link auf der Website www.burnhaupt-le-haut.com. Weitere Informationen per E-Mail: oscbburnhaupt@gmail.com oder telefonisch.

