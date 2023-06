Marché de Beurlay 1 place de la Mairie Beurlay, 1 janvier 2023, Beurlay.

Beurlay,Charente-Maritime

C’est dans le village de Beurlay, qu’on y fabrique la succulente Galette Charentaise. Venez profiter des saveurs et de l’ambiance sur le marché de Beurlay. Vous y trouverez de délicieux produits locaux, à déguster sur place ou à emporter !.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

1 place de la Mairie

Beurlay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



It is in the village of Beurlay that the succulent Galette Charentaise is made. Come and enjoy the flavours and atmosphere at the Beurlay market. You will find delicious local products, to taste on the spot or to take away!

Es en el pueblo de Beurlay donde se elabora la suculenta Galette Charentaise. Venga a disfrutar de los sabores y el ambiente del mercado de Beurlay. Encontrará deliciosos productos locales, para degustar in situ o para llevar

In dem Dorf Beurlay wird die leckere Galette Charentaise hergestellt. Genießen Sie die Aromen und die Atmosphäre auf dem Markt von Beurlay. Hier finden Sie köstliche lokale Produkte, die Sie vor Ort genießen oder mitnehmen können!

Mise à jour le 2023-06-09 par Communauté de communes Coeur de Saintonge