Brocante/vide-greniers semi-nocturne 1 Place de La Mairie Bellenaves, 13 juillet 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

Au programme :

16h – 22h brocante/vide-greniers semi-nocturne

22h – retraite aux flambeaux avec La Banda’Mi et les Libellules

22h30 Soirée en fanfare avec La Banda’Mi

Bar – buvette, petite restauration.

2023-07-13 16:00:00 fin : 2023-07-13 00:00:00. .

1 Place de La Mairie Centre bourg

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Program:

4pm – 10pm semi-nightly flea market/garage sale

10pm – Torchlight procession with La Banda’Mi and Les Libellules

10:30pm – Fanfare with La Banda’Mi

Bar – refreshments, snacks

En programa:

16.00 h – 22.00 h Mercadillo/venta de garaje seminocturno

22.00 h – Desfile de antorchas con La Banda’Mi y Les Libellules

22.30 h – Fanfarria con La Banda’Mi

Bar – bar de refrescos, aperitivos

Auf dem Programm stehen:

16h – 22h Halbnächtlicher Flohmarkt/Video-Grenzmarkt

22 Uhr Fackelzug mit La Banda’Mi und Les Libellules

22.30 Uhr Abendliche Blasmusik mit La Banda’Mi

Bar – Getränkestand, kleine Snacks

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme Val de Sioule