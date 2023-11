Téléthon 2023 1 Place de la Mairie Barneville-Carteret, 9 décembre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Barneville-Carteret se mobilise pour le Téléthon !

Animations le matin sur le marché de Barneville, au gymusclub et ensuite randonnée pédestre au départ de la Salle des Douits et portes ouvertes de Rèves en Scène..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00.

1 Place de la Mairie

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Barneville-Carteret mobilizes for the Telethon!

Activities in the morning at the Barneville market and gymusclub, followed by a hike from the Salle des Douits and an open house at Rèves en Scène.

¡Barneville-Carteret participa en el Telemaratón!

Actividades por la mañana en el mercado de Barneville y en el gymusclub, seguidas de un paseo desde la Salle des Douits y una jornada de puertas abiertas en Rèves en Scène.

Barneville-Carteret mobilisiert sich für den Telethon!

Animationen am Vormittag auf dem Markt von Barneville, im Gymusclub und anschließend Wanderung ab der Salle des Douits und Tag der offenen Tür von Rèves en Scène.

