Réveillon St Sylvestre 1 Place de la Mairie Baliros, 31 décembre 2023, Baliros.

Baliros,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes organise le réveillon de la St Sylvestre pour fêter ensemble le passage à la nouvelle année ! Inscriptions avant le 10 décembre. Places limitées.

Menu adulte :

– Apéritifs et ses petits fours

– Salade landaise

– Cassolette de fruits de mer

– Trou balirosien

– Caille désossée farcie au foie gras avec écrasé de pomme de terre vitelotte et poêlée de champignons

– Salade, fromage

– Omelette norvégienne

– Vin, champagne et café compris

Menu enfant (-12ans)

– Assiette de charcuterie avec œuf mimosa

– Croustillant de poulet et frites

-Fromage

-Dessert

– Champomy.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

1 Place de la Mairie Salle des fêtes

Baliros 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes is organizing a New Year’s Eve party to celebrate the new year together! Registration before December 10. Places are limited.

Adult menu:

– Aperitifs and petits fours

– Landaise salad

– Seafood casserole

– Balirosian hole

– Boneless quail stuffed with foie gras, mashed vitelotte potatoes and pan-fried mushrooms

– Salad, cheese

– Norwegian omelette

– Wine, champagne and coffee included

Children’s menu (under 12)

– Charcuterie platter with ?uf mimosa

– Crispy chicken and French fries

-Cheese

-Dessert

– Champomy

La comisión de festejos organiza una fiesta de Nochevieja para celebrar juntos la llegada del nuevo año Inscríbete antes del 10 de diciembre. Las plazas son limitadas.

Menú para adultos:

– Aperitivos y petits fours

– Ensalada landesa

– Cazuela de marisco

– Hoyo balear

– Codorniz deshuesada rellena de foie gras, puré de patatas vitelotte y champiñones a la sartén

– Ensalada y queso

– Tortilla noruega

– Vino, champán y café incluidos

Menú infantil (menores de 12 años)

– Tabla de embutidos con huevo mimosa

– Pollo crujiente con patatas fritas

-Queso

-Postre

– Champán

Das Festkomitee organisiert den Silvesterabend, um gemeinsam den Übergang ins neue Jahr zu feiern! Melden Sie sich vor dem 10. Dezember an. Begrenzte Plätze.

Menü für Erwachsene :

– Aperitif mit Petits Fours

– Landaise-Salat

– Cassolette mit Meeresfrüchten

– Trou balirosien

– Mit Gänseleber gefüllte entbeinte Wachtel mit Kartoffelpüree Vitelotte und Pilzpfanne

– Salat, Käse

– Norwegisches Omelett

– Wein, Champagner und Kaffee inbegriffen

Menü für Kinder (-12Jahre)

– Aufschnittplatte mit Mimosenei

– Knuspriges Hähnchen mit Pommes frites

-Käse

-Dessert

– Champomy

