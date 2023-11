APRES-MIDI DE NOEL 1 Place de la Mairie Arreau, 23 décembre 2023, Arreau.

Arreau,Hautes-Pyrénées

La commune d’Arreau organise une après midi de Noël sous la Halle

Un après-midi pour les enfants, avec jeux gonflables, spectacle de Noel, gouter et …visite du Père Noel ( il parait même qu’il se déplace avec chiens de traineaux)

A partir de 14h30.

2023-12-23 14:30:00 fin : 2023-12-23 . .

1 Place de la Mairie ARREAU

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



The commune of Arreau organizes a Christmas afternoon under the Hall

An afternoon for children, with inflatable games, a Christmas show, snacks and a visit from Santa Claus (we’ve even heard that he travels with sled dogs)

Starting at 2:30pm

El municipio de Arreau organiza una tarde de Navidad en el mercado cubierto

Una tarde para los niños, con juegos hinchables, espectáculo navideño, merienda y la visita de Papá Noel (parece que incluso viaja con perros de trineo)

A partir de las 14.30 h

Die Gemeinde Arreau organisiert einen Weihnachtsnachmittag in der Halle

Ein Nachmittag für Kinder mit aufblasbaren Spielen, einer Weihnachtsshow, einem Imbiss und dem Besuch des Weihnachtsmannes (der angeblich sogar mit Schlittenhunden unterwegs ist)

Ab 14.30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-17 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65