Début : Samedi 2024-01-02

fin : 2024-12-31

Le Musée du Cirque à Vatan vous propose une exposition exceptionnelle, visible toute l’année 2024, dédiée à S.A.S. le Prince Rainier III, créateur du Festival International du Cirque de Monte-Carlo en 1974.

Intitulée « L’Art fait son cirque », l’exposition réunit la collection du docteur Alain Frère, plus important collectionneur au monde sur le cirque et célèbre le centenaire du prince Rainier et le 25e anniversaire du Festival international du cirque de Monte-Carlo.

Des oeuvres de Picasso, de Chagall, de Toulouse-Lautrec, de Matisse, de Rosa Bonheur, de Chéret, en majorité des copies, mais aussi de la vaisselle de la manufacture de Monaco, des bronzes… sont visibles dans les 600 m2 du musée. Le Musée du Cirque fait partie des rares privilégiés à recevoir l’exposition, seulement présentée à Tourrette-Levens, ville du docteur Alain Frère, et à Monte-Carlo, dans l’ancien musée automobile de la famille princière.

1 Place de la Liberté

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire



