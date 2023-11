La bande des mots : Objet littéraire à 3 inconnues 1 Place de la Liberté Valence, 19 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Trois artistes se réunissent pour proposer une performance littéraire et musicale inédite..

2023-12-19 20:00:00 fin : 2023-12-19 . EUR.

1 Place de la Liberté Théâtre de la Ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Three artists join forces for a unique literary and musical performance.

Tres artistas se unen para ofrecer un espectáculo literario y musical único.

Drei Künstler kommen zusammen, um eine neuartige literarische und musikalische Performance zu bieten.

