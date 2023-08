Spectacle musical : Evasion « Mesdames rêvent » 1 Place de la Liberté Valence, 17 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Évasion nous invite à revisiter 30 belles années de scène, d’engagement et de convictions. Au fil des événements marquants qui ont traversé leurs vies, nos vies, ces femmes proposent de porter un regard neuf sur le monde, avec joie et pudeur..

2023-12-17 17:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

1 Place de la Liberté Théâtre de la Ville de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Évasion invites us to revisit 30 wonderful years of performance, commitment and conviction. Following the key events in their lives, and in our lives, these women offer a fresh look at the world, with joy and modesty.

Évasion nos invita a revisitar 30 maravillosos años de interpretación, compromiso y convicción. Siguiendo los acontecimientos clave de sus vidas, y de las nuestras, estas mujeres ofrecen una mirada fresca al mundo, con alegría y modestia.

Évasion lädt uns ein, 30 schöne Jahre der Bühne, des Engagements und der Überzeugungen noch einmal Revue passieren zu lassen. Diese Frauen haben ihr Leben und unser Leben geprägt und werfen einen neuen Blick auf die Welt, mit Freude und Scham.

