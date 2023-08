Musique classique : Hayato Sumino 1 Place de la Liberté Valence, 15 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

À 27 ans, ce jeune pianiste japonais est devenu incontournable sur la scène internationale..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

1 Place de la Liberté Théâtre de la Ville de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At the age of 27, this young Japanese pianist has become a force to be reckoned with on the international scene.

A sus 27 años, esta joven pianista japonesa se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta en la escena internacional.

Mit 27 Jahren ist der junge japanische Pianist aus der internationalen Szene nicht mehr wegzudenken.

