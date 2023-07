Concert : Emmanuel Rossfelder et Victor Villena Passions du Sud 1 Place de la Liberté Valence, 28 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Invité d’honneur de cette soirée, le charismatique Emmanuel Rossfelder se produit avec son complice Victor Villena, bandonéoniste argentin, complice, du Gotan Project..

2023-10-28 20:30:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

1 Place de la Liberté Théâtre de la ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Guest of honor for this evening, the charismatic Emmanuel Rossfelder performs with his accomplice Victor Villena, Argentine bandoneonist and Gotan Project partner.

Invitado de honor de esta velada, el carismático Emmanuel Rossfelder actúa con su cómplice Víctor Villena, bandoneonista argentino y socio de Gotan Project.

Als Ehrengast dieses Abends tritt der charismatische Emmanuel Rossfelder mit seinem Komplizen Victor Villena auf, einem argentinischen Bandoneonisten und Komplizen des Gotan Project.

