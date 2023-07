Concert : Marcin Dylla et Kupiński Guitar Duo 1 Place de la Liberté Valence, 27 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Trois grands guitaristes polonais. Marcin Dylla, Dariusz Kupiński et Ewa Jabłczyńska présentent un trio de guitares remarquable. Marcin Dylla est connu pour avoir remporté des concours de guitare classique parmi les plus prestigieux au monde, dont le GFA..

2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

1 Place de la Liberté Théâtre de la ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Three great Polish guitarists. Marcin Dylla, Dariusz Kupi?ski and Ewa Jab?czy?ska present a remarkable guitar trio. Marcin Dylla is renowned for winning some of the world’s most prestigious classical guitar competitions, including the GFA.

Tres grandes guitarristas polacos. Marcin Dylla, Dariusz Kupi?ski y Ewa Jab?czy?ska presentan un extraordinario trío de guitarra. Marcin Dylla es famoso por haber ganado algunos de los concursos de guitarra clásica más prestigiosos del mundo, como el GFA.

Drei großartige polnische Gitarristen. Marcin Dylla, Dariusz Kupi?ski und Ewa Jab?czy?ska präsentieren ein bemerkenswertes Gitarrentrio. Marcin Dylla ist dafür bekannt, dass er einige der renommiertesten Wettbewerbe für klassische Gitarre der Welt gewonnen hat, darunter den GFA.

