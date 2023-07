Opéra choral : Les Captifs, un songe de Lully 1 Place de la Liberté Valence, 8 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Créé en 2005 dans la Drôme, le Chœur Odyssée est reconnu pour l’ambition de ses créations. Véritable opéra choral, Les Captifs, un songe de Lully réunit six musiciens spécialistes de la musique baroque et les 35 choristes dirigés par Philippe Simon..

1 Place de la Liberté Théâtre de la ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Created in 2005 in the Drôme region of France, the Ch?ur Odyssée is renowned for its ambitious creations. A true choral opera, Les Captifs, un songe by Lully brings together six musicians specializing in Baroque music and the 35 choristers directed by Philippe Simon.

Creada en 2005 en la Drôme, la Ch?ur Odyssée es conocida por sus ambiciosas creaciones. Verdadera ópera coral, Les Captifs, un songe de Lully reúne a seis músicos especializados en música barroca y a los 35 coristas dirigidos por Philippe Simon.

Der 2005 in der Drôme gegründete Ch?ur Odyssée ist für die Ambitionen seiner Kreationen bekannt. Les Captifs, un songe von Lully ist eine echte Choroper, in der sechs auf Barockmusik spezialisierte Musiker und 35 Chorsänger unter der Leitung von Philippe Simon zusammenarbeiten.

