Suite musicale : The perfect match 1 Place de la Liberté Valence, 7 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Imaginée pour un duo, The Perfect Match est une pièce pour trompette et accordéon, pleine d’humour, de virtuosité et de tendresse..

2023-10-07 17:00:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

1 Place de la Liberté Théâtre de la ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Imagined for a duo, The Perfect Match is a piece for trumpet and accordion, full of humor, virtuosity and tenderness.

Concebida para un dúo, The Perfect Match es una pieza para trompeta y acordeón, llena de humor, virtuosismo y ternura.

The Perfect Match ist ein Stück für Trompete und Akkordeon, das für ein Duo konzipiert wurde und voller Humor, Virtuosität und Zärtlichkeit ist.

