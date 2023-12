Nuit de la lecture 1 Place de la Liberté Marlenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

MARLENHEIM Nuit de la lecture 1 Place de la Liberté Marlenheim, 20 janvier 2024, Marlenheim. Marlenheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20 . Dans le cadre de la Nuit de la Lecture er sa thématique du « Corps », initiée par le Centre National du Livre, la Médiathèque de Marlenheim vous propose sa première lecture dansée.

Un moment suspendu où les mots donneront vie à la danse improvisée d’Alixe Boistelle, danseuse et chorégraphe.

Entrée libre. Durée : 20min. À 16h30 : Atelier d’initiation d’expression corporelle.

La chorégraphe proposera une initiation d’expression corporelle pour petits et grands. Venez danser sur des mots !

Atelier tout public, sur inscription. Organisé par la Médiathèque de Marlenheim. 0 EUR.

1 Place de la Liberté

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, MARLENHEIM Autres Code postal 67520 Lieu 1 Place de la Liberté Adresse 1 Place de la Liberté Ville Marlenheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville 1 Place de la Liberté Marlenheim Latitude 48.6220659685945 Longitude 7.49025620307578 latitude longitude 48.6220659685945;7.49025620307578

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marlenheim/