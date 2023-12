18ème Mercredi de Marlenheim 1 Place de la Liberté Marlenheim, 3 janvier 2024, Marlenheim.

Marlenheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 20:00:00

fin : 2024-01-03

.

En 2022 avait été présentée la résistante alsacienne Adélaïde Hautval, à travers une exposition et une conférence.

En 2023, la focale s’était élargie sur l’ensemble des résistantes alsaciennes, grâce au remarquable livre de Marie José Masconi.

Nous inaugurons l’année 2024 en mettant à l’honneur toute la Résistance alsacienne entre 1940 et 1945, à travers une exposition et une soirée.

C’est Jean-Marie Esch, ancien professeur d’Histoire et de Langue et Culture Régionales au Collège Saint Etienne qui nous rappellera le contexte, commentera les panneaux et nous guidera dans cette exposition le mercredi 3 janvier.

L’exposition sera ensuite visible jusqu’au 13 janvier aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme et sur demande au 03 88 87 57 69.

0 EUR.

1 Place de la Liberté

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble