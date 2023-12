Exposition « La Résidence des Alsaciens entre 1940 et 1945 » 1 Place de la Liberté Marlenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

fin : 2024-01-13 17:00:00 . Après un travail de recherches de près de 20 ans, l’AERIA (Association pour des Études sur la Résistance Intérieure en Alsace) a monté cette exposition qui a déjà tourné dans toute l’Alsace. 31 panneaux composés de textes, de photos, de dessins, de cartes rappellent le contexte historique entre 1871 et 1940, présentent les motivations des résistants, leur diversité, les différentes actions qu’ils menèrent. Les derniers panneaux évoquent la mémoire de la Résistance en Alsace qui fut, avec la Moselle, la seule région française annexée par les nazis. 0 EUR.

