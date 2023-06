Cours de fitness – terrasse du casino 1 Place de la Liberté Capbreton, 20 septembre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

TARIFS : 10€ la séance 75€ les 10 séances

135€ les 20 séances

Organisés par Laura KOSTOFF

Renseignements : 06 75 18 91 09.

2023-09-20 à ; fin : 2023-09-20 21:30:00. .

1 Place de la Liberté Terrasse du casino

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



RATES: 10? per session 75? for 10 sessions

135? for 20 sessions

Organized by Laura KOSTOFF

Information : 06 75 18 91 09

TARIFAS : 10? por sesión 75? por 10 sesiones

135? por 20 sesiones

Organizado por Laura KOSTOFF

Información : 06 75 18 91 09

PREISE: 10? pro Sitzung 75? für 10 Sitzungen

135? für 20 Sitzungen

Organisiert von Laura KOSTOFF

Auskunft: 06 75 18 91 09

