Début : 2024-01-20 10:30:00

fin : 2024-01-20 12:00:00 . Venez découvrir ou apprendre le jeu d’échecs avec le déplacement des pièces, participer à des parties ou des exercices avec un membre de Plouzané échecs. Informations pratiques :

A partir de 10 ans.

Sur inscription

Durée 1h30 .

