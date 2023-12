Atelier du calme 1 Place de la Liberté Brest, 18 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Début : 2024-01-18 11:00:00

fin : 2024-01-18

Deux coqs d’or et Les Enfants de Dialogues vous proposent un atelier et des techniques qui apportent calme, concentration et apaisement à l’enfant.

Animé par Tiphaine.

A partir de 7 ans.

Sur inscription

1 Place de la Liberté Les Enfants de Dialogues

Brest 29200 Finistère Bretagne



