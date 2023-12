Atelier bien-être et créatif sur la visualisation et la gratitude « Mon année sur mesure » 1 Place de la Liberté Brest Catégories d’Évènement: Brest

Début : 2024-01-06 11:00:00

fin : 2024-01-06 . Mon Moment Magique offre des ressources bien-être à la fois simples et précieuses pour enchanter la vie quotidienne.

Ces ateliers permettent aux enfants de grandir en confiance en soi, d’accueillir leurs émotions et de développer leur calme intérieur. Jeu, relaxation, gratitude, respiration, dessin, pratique corporelle… invitent à se sentir bien dans sa tête, son corps et son cœur. Atelier animé par Animé par Gwendoline Guyoton, de « Mon Moment Magique ». Informations pratiques :

Pour tous les enfants de 6 à 12 ans.

Sur inscription .

1 Place de la Liberté Les Enfants de Dialogues

Brest 29200 Finistère Bretagne

