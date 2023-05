15èmes Rencontres de théâtre 1 place de la Liberté, 12 juin 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Venez passer un moment culturel et convivial en découvrant les spectacles de cette nouvelle édition : des comédies, des comédies dramatiques contemporaines, des comédies romantiques et des contes modernes !.

1 place de la Liberté Salle de Vote

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a cultural and convivial moment while discovering the shows of this new edition: comedies, contemporary dramatic comedies, romantic comedies and modern tales!

Venga y disfrute de una experiencia cultural llena de diversión con los espectáculos de esta edición: comedias, comedias dramáticas contemporáneas, comedias románticas y cuentacuentos modernos

Verbringen Sie einen kulturellen und geselligen Moment und entdecken Sie die Aufführungen dieser neuen Ausgabe: Komödien, zeitgenössische dramatische Komödien, romantische Komödien und moderne Märchen!

