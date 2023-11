BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE 1 Place de la Libération Valleroy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Valleroy BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE 1 Place de la Libération Valleroy, 16 décembre 2023, Valleroy. Valleroy,Meurthe-et-Moselle 4 euros la table. Tout public

Samedi 2023-12-16 09:30:00 fin : 2023-12-16 16:30:00. .

1 Place de la Libération

Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est



4 euros per table 4 euros por mesa 4 Euro pro Tisch Mise à jour le 2023-11-13 par MILTOL Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Valleroy Autres Lieu 1 Place de la Libération Adresse 1 Place de la Libération Ville Valleroy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville 1 Place de la Libération Valleroy latitude longitude 49.2091530908555;5.9390856116394

1 Place de la Libération Valleroy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valleroy/