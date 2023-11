SOIRÉE TARTIFLETTE 1 Place de la Libération Valleroy, 16 décembre 2023, Valleroy.

Valleroy,Meurthe-et-Moselle

Tartiflette (végétarienne sur demande)

Salade

Dessert

1 boisson

Barquette à emporté 8 euros

Repas sur place 20 euros

enfant – de 12 ans 12 euros

Réservation obligatoire avant le 1er décembre au 06 88 04 16 83. Tout public

Samedi 2023-12-16 19:00:00 fin : 2023-12-16 . 12 EUR.

1 Place de la Libération

Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Tartiflette (vegetarian on request)

Salad

Dessert

1 drink

Takeaway tray 8 euros

On-site meal 20 euros

children under 12 12 euros

Reservations required by December 1st on 06 88 04 16 83

Tartiflette (vegetariana a petición)

Ensalada

Postre

1 bebida

Bandeja para llevar 8 euros

Comida in situ 20 euros

niños menores de 12 años 12 euros

Reserva obligatoria antes del 1 de diciembre en el 06 88 04 16 83

Tartiflette (auf Wunsch vegetarisch)

Salat

Dessert

1 Getränk

Schale zum Mitnehmen 8 Euro

Essen vor Ort 20 Euro

kind – unter 12 Jahren 12 Euro

Reservierung vor dem 1. Dezember erforderlich unter 06 88 04 16 83

