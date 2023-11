Couleurs d’automne 1 place de la Libération Nyons, 16 novembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Couleurs d’automne, exposition de peinture du 16 au 28 novembre 2023.

Exposition au Crédit Agricole de Nyons en partenariat avec les artistes du GPAN.

Vernissage le samedi 18 novembre à 11h dans le hall du Crédit Agricole.

2023-11-16 fin : 2023-11-28 . .

1 place de la Libération Crédit Agricole

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Couleurs d’automne, painting exhibition from November 16 to 28, 2023.

Exhibition at the Crédit Agricole de Nyons in partnership with GPAN artists.

Opening on Saturday November 18 at 11am in the Crédit Agricole lobby

Couleurs d’automne, exposición de pintura del 16 al 28 de noviembre de 2023.

Exposición en el Crédit Agricole de Nyons en colaboración con los artistas del GPAN.

Inauguración el sábado 18 de noviembre a las 11h en el vestíbulo del Crédit Agricole

Couleurs d’automne, Gemäldeausstellung vom 16. bis 28. November 2023.

Ausstellung im Crédit Agricole von Nyons in Partnerschaft mit den Künstlern des GPAN.

Vernissage am Samstag, den 18. November um 11 Uhr in der Eingangshalle des Crédit Agricole

