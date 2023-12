Portes ouvertes et Vente de Noël 1 Place de la Libération Chantelle, 1 décembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Portes ouvertes et Vente de Noël à l’Atelier l’Arbre Bleu.

Exposants invités animation : atelier collage gratuit et ouvert à tous..

2023-12-01 16:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

1 Place de la Libération Atelier l’Arbre bleu

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Open House and Christmas Sale at Atelier l’Arbre Bleu.

Guest exhibitors animation: free collage workshop open to all.

Puertas abiertas y venta navideña en el Atelier l’Arbre Bleu.

Expositores invitados y animación: taller de collage gratuito abierto a todos.

Tag der offenen Tür und Weihnachtsverkauf im Atelier l’Arbre Bleu.

Eingeladene Aussteller Animation: Kostenloser Collage-Workshop für alle.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de tourisme Val de Sioule