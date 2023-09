SOIRÉE MUSIC PARTY 1 Place de la Halle Montesquieu-Volvestre, 6 octobre 2023, Montesquieu-Volvestre.

Montesquieu-Volvestre,Haute-Garonne

Au bar des arcades, à Montesquieu-Volvestre, venez profiter d’une soirée ambiance latino le vendredi 6 octobre, après le match de rugby..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 03:00:00. .

1 Place de la Halle

Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



Come and enjoy a Latino evening at the Arcades bar in Montesquieu-Volvestre on Friday October 6, after the rugby match.

Venga a disfrutar de una velada de entretenimiento latino en el bar Arcades de Montesquieu-Volvestre el viernes 6 de octubre, después del partido de rugby.

In der Bar des Arcades in Montesquieu-Volvestre können Sie am Freitag, den 6. Oktober, nach dem Rugbyspiel einen Abend mit Latino-Atmosphäre genießen.

Mise à jour le 2023-09-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE