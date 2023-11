Réduisons nos déchets – Tout public à partir de 7 ans 1 place de la Halle aux Blés Ferrette, 21 novembre 2023, Ferrette.

Ferrette,Haut-Rhin

Les bons gestes pour réduire la quantité de nos déchet, choix de consommation, fabrication d’un bee wrap. Inscription obligatoire auprès de la CCS: 03 89 08 36 20.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 22:00:00. EUR.

1 place de la Halle aux Blés

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



How to reduce the amount of waste we produce, consumer choices, making a bee wrap. Registration required with the CCS: 03 89 08 36 20

Cómo reducir la cantidad de residuos que producimos, opciones de consumo, cómo envolver a las abejas. Inscripción obligatoria en el CCS: 03 89 08 36 20

Die richtigen Gesten, um die Menge unseres Abfalls zu reduzieren, Wahl des Verbrauchs, Herstellung eines Bee Wraps. Anmeldung bei der CCS erforderlich: 03 89 08 36 20

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme du Sundgau