SPECTACLE DE NOËL – LA TOURNÉE DES PETITS FLOCONS 1 Place de la Grotte Arzviller, 23 décembre 2023, Arzviller.

Arzviller,Moselle

Tourbillons de petites histoires et de chansons enneigées pour le temps de l’hiver ou de Noël. Un spectacle tourbillonnant proposé par la voix chaleureuse d’Hélène Koenig. Durée : 45 min. De 3 mois à 5 ans. Sur inscription. Offert par le département de la Moselle.. Enfants

Samedi 2023-12-23 15:00:00 fin : 2023-12-23 . 0 EUR.

1 Place de la Grotte

Arzviller 57405 Moselle Grand Est



A whirlwind of snowy stories and songs for winter and Christmas. The warm voice of Hélène Koenig brings a whirlwind show to life. Running time: 45 min. From 3 months to 5 years. Registration required. Offered by the Moselle département.

Un torbellino de historias y canciones nevadas para el invierno y la Navidad. La cálida voz de Hélène Koenig da vida a una representación de torbellino. Duración: 45 minutos. De 3 meses a 5 años. Inscripción obligatoria. Ofrecido por el departamento del Mosela.

Wirbelwind aus kleinen Geschichten und verschneiten Liedern für die Winter- oder Weihnachtszeit. Ein wirbelndes Spektakel, dargeboten von der warmen Stimme Hélène Koenigs. Dauer: 45 min. Von 3 Monaten bis 5 Jahren. Nur mit Anmeldung. Angeboten vom Département Moselle.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG