Stage de danse africaine

Sabres,Landes

3 dates : Samedi 14 octobre 2023, 20 janvier 2024, 27 avril 2024

Cet événement présentera un binôme d’exception pour un stage de danse d’expression afro-contemporaine et d’initiation à la percussion corporelle d’influence Gumboots, un stage à destination d’un public intergénérationnel, adultes tous niveaux confondus, enfants motivés bienvenus !

Thierno Ndiaye est danseur-chorégraphe, né au Sénégal. Il baigne depuis l’enfance dans les ballets de danses sabar et mandingues de Dakar.

Jmi Achiary a travaillé avec de nombreux artistes de la scène jazz et musique improvisée avant de fonder en 2000 le collectif www.tribalpoursuite.fr.

A l’issue des 3 dates de stage, une restitution des apprentissages sera proposée en public le 25 mai 2024 et sera suivie d’un repas-concert animé par une performance aux percussions de Jmi et Thierno..

1 place de la Grande Lande Salle des fêtes

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



3 dates : Saturday, October 14, 2023, January 20, 2024, April 27, 2024

This event will feature an exceptional pairing for an Afro-contemporary dance workshop and an introduction to Gumboots-influenced body percussion, aimed at an intergenerational audience, adults of all levels, motivated children welcome!

Thierno Ndiaye is a dancer-choreographer born in Senegal. Since childhood, he has been immersed in the sabar and mandingo ballets of Dakar.

Jmi Achiary worked with many artists on the jazz and improvised music scene before founding the www.tribalpoursuite.fr collective in 2000.

At the end of the 3-date workshop, a public performance will be held on May 25, 2024, followed by a concert-meal featuring a percussion performance by Jmi and Thierno.

3 fechas : Sábado 14 de octubre de 2023, 20 de enero de 2024, 27 de abril de 2024

Este evento ofrecerá un maridaje excepcional entre un taller de danza afro-contemporánea y una introducción a la percusión corporal influenciada por las Gumboots. El taller está dirigido a un público intergeneracional, incluyendo adultos de todas las capacidades y niños motivados

Thierno Ndiaye es un bailarín-coreógrafo nacido en Senegal. Desde su infancia ha estado inmerso en los ballets sabar y mandingo de Dakar.

Jmi Achiary trabajó con numerosos artistas de la escena del jazz y la música improvisada antes de fundar el colectivo www.tribalpoursuite.fr en 2000.

Al final del curso de 3 fechas, el 25 de mayo de 2024 tendrá lugar una representación pública de lo aprendido, seguida de un concierto-comida con actuación de percusión a cargo de Jmi y Thierno.

3 Termine: Samstag, 14. Oktober 2023, 20. Januar 2024, 27. April 2024

Diese Veranstaltung wird ein außergewöhnliches Paar für einen Workshop in afro-zeitgenössischem Ausdruckstanz und Einführung in die Bodypercussion mit Gumboots-Bezug vorstellen. Dieser Workshop richtet sich an ein generationsübergreifendes Publikum, Erwachsene aller Niveaus, motivierte Kinder sind willkommen!

Thierno Ndiaye ist Tänzer und Choreograph und wurde im Senegal geboren. Seit seiner Kindheit tanzt er in den Sabar- und Mandingo-Tanzballetten von Dakar.

Jmi Achiary arbeitete mit zahlreichen Künstlern der Jazzszene und der improvisierten Musik zusammen, bevor er im Jahr 2000 das Kollektiv www.tribalpoursuite.fr gründete.

Am Ende des dreitägigen Workshops wird am 25. Mai 2024 eine öffentliche Präsentation des Gelernten stattfinden, gefolgt von einem Essenskonzert, das von einer Percussion-Performance von Jmi und Thierno begleitet wird.

