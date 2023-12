Atelier Couture Accessoires zéro déchet 1 place de la Grande Lande Luglon, 13 décembre 2023 14:30, Luglon.

Luglon,Landes

Un atelier animé par Art Haute Lande de Sabres, mercredi 13 décembre de 14h30 à 16h30. Venez avec vos chutes de tissus pour leur donner une seconde vie et vous apprendrez à confectionner des accessoires 0 déchet pour la maison (charlotte alimentaire, sac à vrac et éponge…) avec les conseils de pro.

1 place de la Grande Lande Maison Garbay

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



A workshop run by Art Haute Lande de Sabres, Wednesday December 13 from 2:30 to 4:30 pm. Come along with your fabric scraps to give them a second life, and learn how to make 0-waste accessories for the home (food charlotte, bulk bag and sponge…) with professional advice

Un taller dirigido por Art Haute Lande de Sabres, el miércoles 13 de diciembre de 14.30 a 16.30 h. Venga con sus retales de tela para darles una segunda vida y aprenda a confeccionar accesorios 0 residuos para el hogar (charlotte para alimentos, bolsa para graneles y esponjas, etc.) con asesoramiento profesional

Ein von Art Haute Lande aus Sabres geleiteter Workshop am Mittwoch, den 13. Dezember von 14:30 bis 16:30 Uhr. Kommen Sie mit Ihren Stoffresten, um ihnen ein zweites Leben zu geben, und lernen Sie, wie Sie unter Anleitung von Profis abfallfreie Accessoires für zu Hause herstellen können (Lebensmittelhaube, Beutel für Schüttgut und Schwamm…)

