Atelier Herboristerie 1 place de la Grande Lande Luglon, 1 décembre 2023, Luglon.

Luglon,Landes

Mina revient nous prodiguer ses bons conseils pour se préparer à l’hiver grâce aux plantes médicinales !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:00:00. EUR.

1 place de la Grande Lande Maison Garbay

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mina is back to give us her top tips for preparing for winter with medicinal plants!

Mina vuelve para darnos sus mejores consejos sobre cómo prepararse para el invierno con plantas medicinales

Mina kehrt zurück, um uns ihre guten Ratschläge zu geben, wie man sich mithilfe von Heilpflanzen auf den Winter vorbereiten kann!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Cœur Haute Lande