Atelier Couronne de Noël 1 place de la Grande Lande Luglon, 29 novembre 2023, Luglon.

Luglon,Landes

Nous vous proposons, Mercredi 29 novembre de 15h à 17h, un atelier animé par Manon de Mon Aloha-créations florales, où vous pourrez réaliser votre propre couronne de Noël en laissant libre cours à votre créativité tout en profitant des conseils d’une professionnelle..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 17:00:00. EUR.

1 place de la Grande Lande Maison Garbay

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



On Wednesday November 29 from 3 to 5 pm, Manon from Mon Aloha-créations florales will lead a workshop where you can create your own Christmas wreath, giving free rein to your creativity and benefiting from the advice of a professional.

El miércoles 29 de noviembre, de 15.00 a 17.00 horas, Manon de Mon Aloha-créations florales impartirá un taller en el que podrá confeccionar su propia corona de Navidad, dando rienda suelta a su creatividad y beneficiándose de los consejos de una profesional.

Wir bieten Ihnen am Mittwoch, den 29. November von 15:00 bis 17:00 Uhr einen Workshop unter der Leitung von Manon von Mon Aloha-créations florales an, in dem Sie Ihren eigenen Weihnachtskranz binden können, indem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und dabei von den Ratschlägen einer Fachfrau profitieren.

