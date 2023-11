Festival Alimenterre 2023 : journée spéciale 1 place de la Grande Lande Luglon, 25 novembre 2023, Luglon.

Luglon,Landes

Atelier : Découverte de la crusine

de 11h à 12h30

présentation de la crusine végétale avec Angélike, coach nutrition, qui mettra à l’honneur l’alimentation vivante et vous proposera un atelier crusine dont vous pourrez déguster vos réalisations autour du repas partagé ensemble.

Atelier + repas à 30€

Infos & réservations : 06 20 38 58 62

Déjeuner les pieds sous la table

Mettez les pieds sous la table et dégustez votre repas Crusine en compagnie des participant(e)s de l’atelier d’Angélike qui répondra à vos éventuelles questions.

15€ sur réservation au 06 20 38 58 62

Ciné-débat à 14h (gratuit)

Film de la sélection officielle 2023 : « Les agités du bocage »

suivi d’un échange en présence de l’auteur Edouard Schaelchli qui nous parlera de la décroissance au travers de son livre Giono politique et de Geffroy, producteur bio d’Arengosse..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. EUR.

1 place de la Grande Lande Maison Garbay

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



Workshop: Discovering crusine

from 11 a.m. to 12:30 p.m

presentation of plant-based crusine with Angélike, a nutrition coach, who will highlight living foods and offer a crusine workshop where you can taste your creations over a shared meal.

Workshop + meal at 30?

Info & reservations: 06 20 38 58 62

Lunch with your feet under the table

Put your feet under the table and enjoy your Crusine meal in the company of Angélike’s workshop participants, who will answer any questions you may have.

15? upon reservation by calling 06 20 38 58 62

Film-debate at 2pm (free)

Official selection 2023: « Les agités du bocage » (The restless of the bocage)

followed by a discussion with author Edouard Schaelchli, who will talk about degrowth through his book Giono politique, and Geffroy, an organic farmer from Arengosse.

Taller: Descubrir la cruzada

de 11:00 a 12:30

presentación de la crusine vegetal con Angélike, coach nutricional, que pondrá de relieve los alimentos vivos y propondrá un taller de crusine en el que podrá degustar sus creaciones durante una comida compartida.

Taller + comida a 30?

Información y reservas: 06 20 38 58 62

Comida con los pies bajo la mesa

Ponga los pies debajo de la mesa y disfrute de su comida Crusine en compañía de los participantes del taller de Angélike, que estarán a su disposición para responder a cualquier pregunta que pueda tener.

15? con reserva en el 06 20 38 58 62

Cine-debate a las 14.00 h (gratuito)

Película de la selección oficial 2023: « Les agités du bocage » (Los inquietos del bocage)

seguida de un debate con el escritor Edouard Schaelchli, que hablará del decrecimiento a través de su libro Giono politique, y Geffroy, agricultor ecológico de Arengosse.

Workshop: Entdeckung der Krusine

von 11 Uhr bis 12.30 Uhr

angélike, Ernährungscoach, stellt Ihnen die pflanzliche Rohkost vor und bietet Ihnen einen Rohkost-Workshop an, bei dem Sie Ihre Ergebnisse bei einem gemeinsamen Essen verkosten können.

Workshop + Essen für 30?

Infos und Reservierungen: 06 20 38 58 62

Mittagessen mit den Füßen unter dem Tisch

Legen Sie die Füße unter den Tisch und genießen Sie Ihr Crusine-Essen zusammen mit den Teilnehmern des Workshops von Angélike, die Ihre Fragen beantworten wird.

15 Euro auf Reservierung unter 06 20 38 58 62

Kinodebatte um 14 Uhr (kostenlos)

Film aus der offiziellen Auswahl 2023: « Les agités du bocage »

anschließend Diskussion mit dem Autor Edouard Schaelchli, der anhand seines Buches « Giono politique » über Degrowth spricht, und Geffroy, Bio-Bauer aus Arengosse.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Cœur Haute Lande