Découverte de l’herboristerie : Comment prendre soin de sa peau avec les plantes médicinales 1 place de la Grande Lande Luglon, 25 octobre 2023, Luglon.

Luglon,Landes

Mina, vous fera découvrir comment prendre soin de votre peau et apaiser quelques petits bobos du quotidien grâce aux plantes médicinales.

Au cours de ces 2 heures d’atelier, vous aborderez en préambule des notions de physiologie sur le système cutané, les principes de macération solaire et les propriétés cosmétiques et médicinales de plusieurs plantes ayant des bienfaits sur la peau.

Enfin, vous réaliserez et repartirez avec un baume calmant et hydratant pour votre peau.

Mina, »herboriste paysanne » certifiée, produit et récolte ses plantes pour les transformer en tisanes, hydrolats, baumes cosmétiques et médicinaux, alcoolatures. Elle aime transmettre les vertus et les usages des plantes pour se soigner et prendre soin de soi le plus naturellement possible..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

1 place de la Grande Lande Maison Garbay

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mina will show you how to take care of your skin and soothe a few everyday aches and pains with herbal remedies.

During this 2-hour workshop, you will learn about the physiology of the cutaneous system, the principles of solar maceration, and the cosmetic and medicinal properties of several plants with beneficial effects on the skin.

Finally, you’ll create and leave with a soothing, moisturizing balm for your skin.

Mina, a certified « peasant herbalist », grows and harvests her own plants, transforming them into herbal teas, hydrolats, cosmetic and medicinal balms and spirits. She loves to pass on the virtues and uses of plants to treat and care for yourself as naturally as possible.

Mina le enseñará a cuidar su piel y a aliviar algunos dolores cotidianos utilizando plantas medicinales.

Durante este taller de 2 horas, conocerá la fisiología del sistema cutáneo, los principios de la maceración solar y las propiedades cosméticas y medicinales de varias plantas beneficiosas para la piel.

Por último, elaborará y se irá con un bálsamo calmante e hidratante para la piel.

Mina, « herborista campesina » titulada, cultiva y cosecha sus plantas para transformarlas en tisanas, hidrolatos, bálsamos cosméticos y medicinales y licores. Le encanta transmitir las virtudes y usos de las plantas para tratarse y cuidarse de la forma más natural posible.

Mina, wird Ihnen zeigen, wie Sie mithilfe von Heilpflanzen Ihre Haut pflegen und einige kleine Wehwehchen des Alltags lindern können.

In diesem zweistündigen Workshop werden Sie zunächst die Physiologie des Hautsystems, die Prinzipien der Sonnenmazeration und die kosmetischen und medizinischen Eigenschaften verschiedener Pflanzen mit positiven Auswirkungen auf die Haut kennen lernen.

Abschließend werden Sie einen beruhigenden und feuchtigkeitsspendenden Balsam für Ihre Haut herstellen und mit nach Hause nehmen.

Mina, eine zertifizierte « Bauernkräuterfrau », produziert und erntet ihre Pflanzen, um sie zu Kräutertees, Hydrolaten, kosmetischen und medizinischen Balsamen und Spirituosen zu verarbeiten. Sie liebt es, die Tugenden und Anwendungen der Pflanzen weiterzugeben, um sich selbst so natürlich wie möglich zu pflegen und zu heilen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cœur Haute Lande