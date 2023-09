Anniversaire 7 ans 1 place de la Grande Lande Luglon, 6 octobre 2023, Luglon.

Luglon,Landes

MAISON GARBAY SOUFFLERA SES 7 BOUGIES

le 6 octobre de 18h30 à 19h30

7 ans d’évolution, de rencontres, de joie et de partage au sein de ce lieu hors norme qu’est Maison Garbay.

Rejoignez-nous pour célébrer ensemble notre âge de raison et lever notre verre à toutes ces années écoulées et, nous espérons, les nombreuses à venir !

Si vous souhaitez prolonger la soirée, réservez votre table pour le repas-concert au 06 20 38 58 62..

1 place de la Grande Lande Maison Garbay

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



MAISON GARBAY CELEBRATES 7 CANDLES

october 6, 6:30 pm to 7:30 pm

7 years of evolution, encounters, joy and sharing at the heart of this extraordinary place that is Maison Garbay.

Join us as we celebrate our age of reason and raise a glass to all the years that have gone by and, we hope, many more to come!

If you’d like to extend the evening, please reserve your table for the concert dinner by calling 06 20 38 58 62.

LA MAISON GARBAY CELEBRA SU 7º CUMPLEAÑOS

6 de octubre de 18h30 a 19h30

7 años de evolución, de encuentros, de alegrías y de compartir en este lugar extraordinario que es la Maison Garbay.

Acompáñenos a celebrar nuestra edad de la razón y a brindar por todos los años que han pasado y, esperamos, ¡por muchos más que vendrán!

Si desea prolongar la velada, reserve su mesa para la cena concierto en el 06 20 38 58 62.

MAISON GARBAY WIRD 7 KERZEN AUSBLASEN

am 6. Oktober von 18.30 bis 19.30 Uhr

7 Jahre Entwicklung, Begegnungen, Freude und Austausch an diesem außergewöhnlichen Ort, der Maison Garbay heißt.

Kommen Sie zu uns, um gemeinsam unser Alter zu feiern und auf all die vergangenen und hoffentlich noch vielen kommenden Jahre anzustoßen!

Wenn Sie den Abend verlängern möchten, reservieren Sie Ihren Tisch für das Konzert-Essen unter 06 20 38 58 62.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cœur Haute Lande