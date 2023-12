Exposition : Pierre Loti-Gustave Viaud, deux frères unis par la mer 1 place de La Galissonnière Rochefort, 26 décembre 2023, Rochefort.

Rochefort Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 13:30:00

fin : 2023-12-30 18:00:00

Le musée national de la Marine présente une exposition revenant sur le lien fort entre Loti et son frère Gustave, tous deux unis par la mer et une carrière maritime..

Le musée national de la Marine présente une exposition revenant sur le lien fort entre Loti et son frère Gustave, tous deux unis par la mer et une carrière maritime.

.

1 place de La Galissonnière Musée National de la Marine

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan