CONCERT – CHANT LYRIQUE COMÉDIE D’AUTOMNE 1 Place de la Comédie Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle CONCERT – CHANT LYRIQUE COMÉDIE D’AUTOMNE 1 Place de la Comédie Metz, 4 novembre 2023, Metz. Metz,Moselle Ensemble ONSMOZ Concert lyrique : Comédie d’Automne Avec Marie Emeraude ALCIME – Ornella BOURELLY – Sergey VOLYUZHSKY – Natanaël KAHN. Tout public

Samedi 2023-11-04 18:00:00 fin : 2023-11-04 . 0 EUR.

1 Place de la Comédie TEMPLE NEUF

Metz 57000 Moselle Grand Est



ONSMOZ Ensemble Lyric concert: Comédie d’Automne With Marie Emeraude ALCIME – Ornella BOURELLY – Sergey VOLYUZHSKY – Natanaël KAHN ONSMOZ Ensemble Concierto lírico: Comédie d’Automne Con Marie Emeraude ALCIME – Ornella BOURELLY – Sergey VOLYUZHSKY – Natanaël KAHN Ensemble ONSMOZ Lyrisches Konzert: Comédie d’Automne Mit Marie Emeraude ALCIME – Ornella BOURELLY – Sergey VOLYUZHSKY – Natanaël KAHN Mise à jour le 2023-10-30 par AGENCE INSPIRE METZ Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu 1 Place de la Comédie Adresse 1 Place de la Comédie TEMPLE NEUF Ville Metz Departement Moselle Lieu Ville 1 Place de la Comédie Metz latitude longitude 49.1211481;6.1719672

1 Place de la Comédie Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/