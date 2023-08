Balade commentée « En remontant le Saugeron… » 1 Place de la Citadelle Blaye, 16 septembre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Pour tout savoir sur ce cours d’eau long de 4.61 km qui traverse Blaye et qui se jette dans l’estuaire de la Gironde au niveau du chenal , participez à cette balade commentée par Michel Vignauu, président du Conservatoire de l’Estuaire..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

1 Place de la Citadelle Ecluse du chenal

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To find out all you need to know about this 4.61 km-long watercourse which flows through Blaye and into the Gironde estuary at the channel, take part in this guided tour led by Michel Vignauu, President of the Conservatoire de l’Estuaire.

Para descubrir todo lo que hay que saber sobre este curso de agua de 4,61 km que atraviesa Blaye y desemboca en el estuario de la Gironda en el canal, participe en este paseo guiado por Michel Vignauu, Presidente del Conservatorio del Estuario.

Um alles über diesen 4,61 km langen Wasserlauf zu erfahren, der durch Blaye fließt und am Kanal in die Mündung der Gironde mündet, nehmen Sie an diesem Spaziergang teil, der von Michel Vignauu, dem Vorsitzenden des Conservatoire de l’Estuaire, kommentiert wird.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Blaye