Veillée du dimanche : Les kilos du moineau 1 Place de la Chevalerie Bourdeaux, 17 décembre 2023 15:00, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

Dans le cadre des goûters Veillées du dimanche, la Compagnie IREAL et Magasin Général, invite la conteuse Myriam Pellicane

LES KILOS DU MOINEAU

Myriam Pellicane Cie Izidoria récital de contes

Tout public à partir de 6ans.

2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 . .

1 Place de la Chevalerie Magasin Général – Mélanie Nicolet

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Compagnie IREAL and Magasin Général invite storyteller Myriam Pellicane to take part in their Sunday evening tea parties

LES KILOS DU MOINEAU

Myriam Pellicane Cie Izidoria storytelling recital

For all ages 6 and up

En el marco de las tardes de té de los domingos, la Compagnie IREAL y Magasin Général invitan a la narradora Myriam Pellicane a presentar

LES KILOS DU MOINEAU

Recital de cuentacuentos Myriam Pellicane Cie Izidoria

A partir de 6 años

Im Rahmen der Teestunden Veillées du dimanche lädt die Compagnie IREAL et Magasin Général, die Erzählerin Myriam Pellicane ein

DIE KILO DES SPATZES

Myriam Pellicane Cie Izidoria Märchenrezital

Für alle ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-12-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux