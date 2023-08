On décroche!! 1 Place de la Chevalerie Bourdeaux, 24 août 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

ON DÉCROCHE!!!

Animation musicale par Margot et Alex qui nous réserve une très jolie surprise paraît-il On fera une dernière fois les focaccia garnies avec une version spéciale à la crème d’artichaut, parmesan et tomates confites. A jeudi!.

2023-08-24 18:00:00 fin : 2023-08-24 . .

1 Place de la Chevalerie Magasin Général – Mélanie Nicolet

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



WE’RE HOOKED!!!

Musical entertainment by Margot and Alex, who have a lovely surprise in store for us We’ll be making focaccia one last time, with a special version featuring artichoke cream, parmesan and tomato confit. See you all on Thursday!

¡ESTAMOS ENGANCHADOS!

Animación musical a cargo de Margot y Alex, que me han dicho que nos tienen preparada una sorpresa preciosa. Haremos focaccia por última vez, con una versión especial con crema de alcachofas, parmesano y tomate confitado. Nos vemos el jueves

WIR KOMMEN IN FAHRT!!!

Musikalische Unterhaltung durch Margot und Alex, die uns angeblich eine sehr schöne Überraschung bereiten. Wir werden ein letztes Mal die Focaccia mit einer speziellen Version mit Artischockencreme, Parmesan und kandierten Tomaten zubereiten. Bis Donnerstag!

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux