Marché de Noël 1 Place de la Basilique Kaltenhouse, 17 décembre 2023, Kaltenhouse.

Kaltenhouse,Bas-Rhin

De nombreux stands de Noël (Bredele, pains d’épices, décorations de Noël…) vous attendent au marché de Noël de la Basilique de Marienthal..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

1 Place de la Basilique

Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est



Numerous Christmas stalls (Bredele, gingerbread, Christmas decorations…) await you at the Basilica of Marienthal Christmas Market.

Un sinfín de puestos navideños (Bredele, pan de jengibre, adornos navideños…) le esperan en el Mercado de Navidad de la Basílica de Marienthal.

Zahlreiche Weihnachtsstände (Bredele, Lebkuchen, Weihnachtsdekorationen…) erwarten Sie auf dem Weihnachtsmarkt der Basilika von Marienthal.

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de tourisme de Haguenau