Veillée de Noël à la Basilique de Marienthal 1 Place de la Basilique Kaltenhouse, 17 décembre 2023, Kaltenhouse.

Kaltenhouse,Bas-Rhin

Une après-midi autour de chants, concert d »orgue et autres instruments à vivre dans un lieu emblématique !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 16:30:00. EUR.

1 Place de la Basilique

Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est



An afternoon of singing, organ concerts and other instruments in an iconic setting!

Una tarde de canto, conciertos de órgano y otros instrumentos en un lugar emblemático

Ein Nachmittag mit Gesang, Orgelkonzert und anderen Instrumenten an einem symbolträchtigen Ort!

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme de Haguenau