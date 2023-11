Concert : A Ceremony of Carols 1 Place de la Basilique Kaltenhouse, 10 décembre 2023, Kaltenhouse.

Kaltenhouse,Bas-Rhin

« A Ceremony of Carols » Benjamin Britten, un concert de Noël pour toute la famille, avec des chants et des hymnes traditionnels de l’Avent. Cent cinquante voix, des plus jeunes aux adolescents en passant par les membres du chœur d’hommes, interpréteront ces chants intemporels dans une célébration magique des fêtes de fin d’année et de l’approche de la nouvelle année..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

1 Place de la Basilique

Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est



benjamin Britten’s « A Ceremony of Carols », a Christmas concert for the whole family, featuring traditional Advent songs and hymns. One hundred and fifty voices, from youngsters to teenagers to male choir members, will perform these timeless carols in a magical celebration of the festive season and the approach of the New Year.

ceremonia de villancicos » de Benjamin Britten es un concierto de Navidad para toda la familia, con canciones e himnos tradicionales de Adviento. Ciento cincuenta voces, desde jóvenes a adolescentes y miembros del coro masculino, interpretarán estos villancicos intemporales en una celebración mágica de las fiestas y la llegada del Año Nuevo.

« A Ceremony of Carols » Benjamin Britten, ein Weihnachtskonzert für die ganze Familie, mit traditionellen Adventsliedern und Hymnen. Hundertfünfzig Stimmen, von den Jüngsten über den Männerchor bis hin zu den Teenagern, werden diese zeitlosen Lieder in einer magischen Feier der Weihnachtszeit und des nahenden neuen Jahres interpretieren.

