BFM Beaubreuil – Petit rendez-vous du mercredi aprèm 1 Place de Beaubreuil Limoges, 11 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le mercredi 11 octobre à la BFM de Beaubreuil à 15H,

Dans le cadre des rendez-vous du mercredi aprèm, la bibliothèque de Beaubreuil propose une activité à la découverte des femmes de sciences. Venez vous familiariser avec les histoires inspirantes de femmes qui ont marqué l’histoire de la science.

A partir de 7 ans.

Entrée libre sur inscription par téléphone..

2023-10-11

1 Place de Beaubreuil BFM de Beaubreuil

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday, October 11 at the Beaubreuil BFM at 3pm,

As part of its Wednesday afternoon program, the Beaubreuil library is offering an activity to discover women in science. Come and learn about the inspiring stories of women who have left their mark on the history of science.

Ages 7 and up.

Free admission by phone.

Miércoles 11 de octubre en el BFM de Beaubreuil a las 15.00 horas,

En el marco de su programa de los miércoles por la tarde, la biblioteca de Beaubreuil propone una actividad sobre las mujeres y la ciencia. Venga a conocer las historias inspiradoras de mujeres que han dejado su huella en la historia de la ciencia.

A partir de 7 años.

Entrada gratuita por teléfono.

Am Mittwoch, den 11. Oktober im BFM in Beaubreuil um 15H,

Im Rahmen der Mittwochnachmittagsreihe bietet die Bibliothek von Beaubreuil eine Aktivität zur Entdeckung von Frauen in der Wissenschaft an. Machen Sie sich mit den inspirierenden Geschichten von Frauen vertraut, die die Geschichte der Wissenschaft geprägt haben.

Ab 7 Jahren.

Freier Eintritt nach telefonischer Anmeldung.

