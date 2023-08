À Table : Embarquement immédiat par Sylvie Vieville accompagnée du musicien Kayro 1 Place de Beaubreuil Limoges, 27 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 15h à 17h.

Dans le cadre du festival Citoyennes de la Diversité, organisé par Marsa Publications Animations, un spectacle vous est proposé à la Bfm de Beaubreuil. Bouquet de conteries, parfum de fantaisie, histoires de palais pour un spectacle vitaminé, croustillant et soyeux, c’est ce que propose « À table ! Embarquement immédiat !

Ce spectacle sera suivi d’une rencontre sur l’alimentation au quotidien autour de quelques plats sucrés et salés confectionnés par une association de femmes du quartier de Beaubreuil (TAFF : Tous en Action pour les Femmes et les Familles).

Accès libre dans la limite des places disponibles, jauge limitée..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 17:00:00. .

1 Place de Beaubreuil BFM de Beaubreuil

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



3pm to 5pm.

As part of the Citoyennes de la Diversité festival, organized by Marsa Publications Animations, a show is on offer at the Beaubreuil Bfm. A bouquet of storytelling, a perfume of fantasy, stories from the palate for a show that’s full of vitamins, crunchy and silky, that’s what « À table! Embarquement immédiat!

The show will be followed by a discussion on everyday eating habits, with sweet and savoury dishes prepared by a women?s association from the Beaubreuil district (TAFF: Tous en Action pour les Femmes et les Familles).

Free admission subject to availability, limited capacity.

De 15.00 a 17.00 horas.

En el marco del festival Citoyennes de la Diversité, organizado por Marsa Publications Animations, se ofrece un espectáculo en el Bfm de Beaubreuil. ¡Un ramillete de cuentos, un tufillo de fantasía, historias del paladar para un espectáculo lleno de vitaminas, crujiente y sedoso, eso es lo que ofrece « À table! ¡Todos a bordo!

El espectáculo irá seguido de un debate sobre temas cotidianos de alimentación, con platos dulces y salados preparados por una asociación de mujeres del barrio de Beaubreuil (TAFF: Tous en Action pour les Femmes et les Familles).

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad, aforo limitado.

Von 15:00 bis 17:00 Uhr.

Im Rahmen des Festivals Citoyennes de la Diversité, das von Marsa Publications Animations organisiert wird, wird Ihnen in der Bfm de Beaubreuil eine Vorstellung geboten. Ein Bouquet aus Märchen, ein Duft der Fantasie, Gaumengeschichten für eine vitaminreiche, knusprige und seidige Show, das ist es, was « À table! Sofort an Bord!

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Treffen zum Thema Ernährung im Alltag statt, bei dem süße und salzige Gerichte serviert werden, die von einer Frauenorganisation aus dem Viertel Beaubreuil (TAFF: Tous en Action pour les Femmes et les Familles) zubereitet werden.

Freier Zugang im Rahmen der verfügbaren Plätze, begrenzte Teilnehmerzahl.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Limoges Métropole