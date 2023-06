Tour pédestre du Béarn : Prologue et départ 1 place d’Armes Orthez, 7 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Départ du prologue : 2,5km.

8h30 Départ du tour en direction de Salies-de-Béarn. 15,2km.

Course en relais qui se déroule sur deux jours. Ce parcours, d’environ 200 kilomètres, traverse le Béarn de village en village en passant par le piémont pyrénéen et se termine à Pau..

1 place d’Armes Mairie

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Start of prologue: 2.5km.

8:30 Start of the tour towards Salies-de-Béarn. 15.2km.

Relay race over two days. The 200km route crosses the Béarn region from village to village, passing through the Pyrenean foothills and finishing in Pau.

Inicio del prólogo: 2,5 km.

8:30 Inicio del recorrido hacia Salies-de-Béarn. 15,2 km.

Carrera por relevos de dos días de duración. Este recorrido de 200 kilómetros atraviesa la región de Béarn de pueblo en pueblo, pasando por las estribaciones pirenaicas y terminando en Pau.

Start des Prologs: 2,5 km.

8:30 Start der Rundfahrt in Richtung Salies-de-Béarn. 15,2 km.

Staffelrennen, das an zwei Tagen stattfindet. Die etwa 200 km lange Strecke führt durch den Béarn von Dorf zu Dorf über das Pyrenäenvorland und endet in Pau.

