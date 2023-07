COLLOQUE – MÉMOIRES 1 Place d’Armes Metz, 15 octobre 2023, Metz.

Colloque 2023 « Mémoires », en partenariat avec l’Académie Nationale de Metz

Invité d’honneur : M. Haïm Korsia, Grand Rabbin de France

« Faites ceci en mémoire de moi » (Lc 22,19) Le devoir de mémoire en christianisme.

Abbé Fabien Faul, maître de conférences au Département de Théologie de l’Université de Lorraine

Retour à Bolechow. Mémoire et littérature dans Les Disparus de Daniel Mendelsohn

Nicolas Brucker, membre titulaire de l’Académie nationale de Metz, est professeur de littérature à l’Université de Lorraine (Metz)

Metz et la Moselle : une histoire mouvementée, une mémoire complexe

le Pr Michaud, ancien président de l’Académie Nationale de Metz

Mémoire et nations dans l’Europe contemporaine, M El-Gammal, vice-président de l’Académie Stanislas

L’histoire, la mémoire et le romancier, Anne Villemin Sicherman, écrivain

Dimanche 2023-10-15 09:30:00 fin : 2023-10-15 17:00:00.

1 Place d’Armes Hôtel de Ville

Metz 57000 Moselle Grand Est



Colloque 2023 « Mémoires », in partnership with the Académie Nationale de Metz

Guest of honor: M. Haïm Korsia, Chief Rabbi of France

« Do this in memory of me » (Lk 22:19) The duty of remembrance in Christianity.

Abbé Fabien Faul, lecturer in the Theology Department of the Université de Lorraine

Return to Bolechow. Memory and literature in Daniel Mendelsohn’s The Disappeared

Nicolas Brucker, member of the Académie nationale de Metz, is Professor of Literature at the Université de Lorraine (Metz)

Metz and Moselle: an eventful history, a complex memory

pr Michaud, former President of the Académie Nationale de Metz

Memory and nations in contemporary Europe, M El-Gammal, vice-president of the Académie Stanislas

History, memory and the novelist, Anne Villemin Sicherman, writer

Conferencia « Memorias » 2023, en colaboración con la Académie Nationale de Metz

Invitado de honor: Haïm Korsia, Gran Rabino de Francia

« Haced esto en memoria mía » (Lc 22,19) El deber de memoria en el cristianismo.

Abbé Fabien Faul, profesor del Departamento de Teología de la Universidad de Lorena

Retorno a Bolechow. Memoria y literatura en Los desaparecidos de Daniel Mendelsohn

Nicolas Brucker, miembro de número de la Académie nationale de Metz, es profesor de literatura en la Universidad de Lorena (Metz)

Metz y el Mosela: una historia turbulenta, una memoria compleja

pr Michaud, antiguo Presidente de la Academia Nacional de Metz

Memoria y naciones en la Europa contemporánea, M El-Gammal, Vicepresidente de la Académie Stanislas

Historia, memoria y novelista, Anne Villemin Sicherman, escritora

Kolloquium 2023 « Mémoires », in Partnerschaft mit der Académie Nationale de Metz

Ehrengast: Herr Haïm Korsia, Oberrabbiner von Frankreich

« Tut dies zu meinem Gedächtnis » (Lk 22,19) Die Pflicht zur Erinnerung im Christentum.

Abbé Fabien Faul, Dozent am Departement für Theologie der Universität Lothringen

Rückkehr nach Bolechow. Erinnerung und Literatur in Die Verschollenen von Daniel Mendelsohn

Nicolas Brucker, ordentliches Mitglied der Académie nationale de Metz, ist Professor für Literatur an der Université de Lorraine (Metz)

Metz und die Mosel: eine bewegte Geschichte, ein komplexes Gedächtnis

prof. Michaud, ehemaliger Präsident der Académie Nationale de Metz

Gedächtnis und Nationen im zeitgenössischen Europa, M El-Gammal, Vizepräsident der Académie Stanislas

Die Geschichte, das Gedächtnis und der Romancier, Anne Villemin Sicherman, Schriftstellerin

