CONFÉRENCE – LA NATURE ET L’HOME FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUES 1 place d’armes – J-F Blondel Metz, 18 octobre 2023, Metz.

« Les eaux et forêts, atout oublié pour le climat », par Frédéric DURDUX, initiateur du projet de reforestation « Terre du Futur ».

Si nous comprenons bien souvent ce que les forêts apportent à la biodiversité, à la construction et à la tenue des sols, qu’elles constituent des puits de carbone, nous percevons moins l’importance de leur rôle dans le cycle de l’eau et la régulation climatique qui en découle. Lors de cette soirée, nous explorerons les interactions entre les sols, les forêts et l’atmosphère en suivant le cycle de l’eau.. Tout public

« Water and forests, a forgotten asset for the climate », by Frédéric DURDUX, initiator of the « Terre du Futur » reforestation project.

While we often understand the contribution forests make to biodiversity, soil construction and maintenance, and their role as carbon sinks, we are less aware of the importance of their role in the water cycle and the resulting climate regulation. This evening, we will explore the interactions between soils, forests and the atmosphere by following the water cycle.

« Agua y bosques, una baza olvidada para el clima », por Frédéric DURDUX, iniciador del proyecto de reforestación « Terre du Futur ».

Aunque a menudo comprendemos la contribución de los bosques a la biodiversidad, la construcción y el mantenimiento de los suelos y el hecho de que actúan como sumideros de carbono, somos menos conscientes de la importancia de su papel en el ciclo del agua y la consiguiente regulación del clima. Esta tarde exploraremos las interacciones entre los suelos, los bosques y la atmósfera siguiendo el ciclo del agua.

« Wasser und Wälder, der vergessene Trumpf für das Klima », von Frédéric DURDUX, Initiator des Wiederaufforstungsprojekts « Terre du Futur ».

Während wir oft verstehen, was Wälder für die Artenvielfalt, den Bodenaufbau und die Bodenbeständigkeit leisten und dass sie Kohlenstoffsenken sind, erkennen wir weniger die Bedeutung ihrer Rolle im Wasserkreislauf und der daraus resultierenden Klimaregulierung. An diesem Abend werden wir die Wechselwirkungen zwischen Böden, Wäldern und der Atmosphäre anhand des Wasserkreislaufs erkunden.

